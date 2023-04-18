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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:52

С 4 мая в Туле на участке 2-го проезда Гастелло ограничат остановку и стоянку транспортных средств

Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку
Михаил КОРЕНЮГИН
С 4 мая в Туле на участке 2-го проезда Гастелло ограничат остановку и стоянку транспортных средств

С 4 мая в Туле на участке 2-го проезда Гастелло ограничат остановку и стоянку транспортных средств

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На участке 2-го проезда Гастелло в Туле будут проведены работы по изменению организации дорожного движения. Об сообщает сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 4 мая 2023 года в целях исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения в районе дома № 19 ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.