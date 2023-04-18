С 4 мая в Туле на участке 2-го проезда Гастелло ограничат остановку и стоянку транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На участке 2-го проезда Гастелло в Туле будут проведены работы по изменению организации дорожного движения. Об сообщает сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 4 мая 2023 года в целях исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения в районе дома № 19 ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.