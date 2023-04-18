В Туле на 2,25 миллиона рублей оштрафовали посредника, передававшего взятки в министерство природы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя за совершение заведомо незаконных действий и бездействие в крупном размере).

Установлено, что с октября 2014 года по январь 2016 года руководитель компании ООО «Стройресурс» поручил 50-летнему подсудимому передать должностным лицам регионального министерства природных ресурсов взятку в сумме 450 тысяч рублей за попустительство по службе в пользу указанной компании и её руководителя.

Так, сотрудники ведомства не привлекали фирму и ее директора к ответственности за добычу строительного песка в Веневском районе за пределами участков, определенных имеющейся лицензией. А также предупреждали руководителя о грядущих проверках.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 2 миллионов 250 тысяч рублей.