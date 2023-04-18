В Туле на проспекте Ленина приступили к установке бетонных модулей для высадки деревьев Фото: материалы пресс-служб

В Туле на участке от улицы Советской до улицы Каминского выполнят озеленение в весенне-летний период. На главной магистрали города появятся 72 европейские липы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время идут работы второго этапа, в которйх входит утепление внутренних стенок и модулей пенополистеролом и восстановление примыкающих к модулям плиточных покрытий. Также завозят многокомпонентный грунт и устраивают систему прикорневого капельного полива.

Так, в 72 модуля посадят европейские липы, а в остальных будут кустарники и цветы. Приступить к озеленению планируют в конце апреля, после того, как пройдет поставка посадочного материала.

Напомним, в Туле уже приступили к уходным работам за зелеными насаждениями на 184 объектах. Весной они коснутся более 3300 деревьев, почти 25 тысяч кустарников и около 2 тысяч 400 многолетних цветов.