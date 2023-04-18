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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:28

В Узловой пьяный водитель автомобиля Volkswagen протаранил забор

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловой пьяный водитель автомобиля Volkswagen протаранил забор

В Узловой пьяный водитель автомобиля Volkswagen протаранил забор

Фото: соцсети

В городе Узловая на улице Садовой вечером 17 апреля произошло ДТП. Там примерно в 18:30 автомобиль Volkswagen протаранил забор. По информации областной Госавтоинспекции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Так, 53-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, съехал с дороги, врезался в металлический забор и опрокинулся. На момент происшествия водитель был пьян (1,131 мг/л).

В результате ДТП никто не пострадал.