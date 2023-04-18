Несовершеннолетний житель Тульской области ограбил своего дядю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Кимовске с заявлением обратился 53-летний мужчина. Из его квартиры украли денежные средства в размере 45 тысяч рублей. Они хранились в металлическом ящике, дверца которого оказалась повреждена.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев, а также предполагаемое орудие взлома – отвертка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний племянник заявителя, который после задержания признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.