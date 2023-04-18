В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 75 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 10 по 16 апреля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 75 человек, 31 их них — дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 90 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 34 случая у детей. Факты укусов насекомых выявлены в , Алексинском, Белевском, Новомосковском, Узловском, Кимовском, Чернском, Заокском, Ясногорском, Ефремовском, Киреевском и Щекинском районах, а также в Туле и Донском.

За период мониторинга исследовали 50 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 8%, а анаплазмой - 4%. Случаев заболевания населения клещевым боррелиозом за 2023 год нет.

Напомним, 17 апреля в Туле приступили к акарицидной обработке. Всего от клещей обработают территории общей площадью около 155 га. В них входят скверы, бульвары, детские и спортивные площадки, городские кладбища.