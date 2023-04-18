В Туле не планируют расширять улицы Ложевую, Кутузова и Щегловскую засеку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Во время прямого эфира главе администрации города задали вопрос по поводу расширений некоторых улиц в Туле. Ранее планировали расширить улицу Ложевую на одну дополнительную полосу по каждой стороне, но из-за строительства третьей очереди Восточного обвода необходимости в этом нет.

- Это был план в части не просто расширения улицы Ложевой, а самое главное — по более грамотной организации перекрестка улицы Ложевой и Восточного обвода. Чтобы уйти от этих пробок, которые там были. Но учитывая, что за это время родился новый глобальный проект - третья очередь Восточного обвода, как раз с пересечением с улицей Ложевой, необходимость в этом проекте на сегодняшний день отпала», - заявил Илья Беспалов.

Также он отметил, что планов по расширению улиц Кутузова и Щегловская засека на данный момент нет, так как это приведёт к «бутылочному горлышку» - расширенная улица будет упираться в другую, более узкую.