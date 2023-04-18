Жительница Тулы подозревается в убийстве сожителя кухонным ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении 33-летней женщины, проживающей в Туле, возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, днем 16 апреля 2023 года подозреваемая распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем в квартире, расположенной на улице М. Горького. В ходе ссоры злоумышленница взяла кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область груди, а после вызвала скорую. Мужчина скончался чуть позже в больнице.

На данный момент произведен осмотр места преступления. Также назначены необходимые экспертизы и допрошены свидетели. Подозреваемая полностью призналась в содеянном.