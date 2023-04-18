40 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшую пятницу и выходные дни Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли 25 водителей по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ - за управление в нетрезвом виде.

Еще 12 человек оштрафованы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также 1 нарушитель управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения - часть 3 статьи 12.28 КоАП РФ.

За передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ - 1 человек.

Находился за рулем автомобиля, заведомо лишенным права управления транспортным средством и отказался от прохождения медицинского освидетельствования — 1 водитель. В его адрес составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.6 КоАП РФ.

Напоминаем, что водителям при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.