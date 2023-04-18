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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:52

В Тульской области задержали подозреваемого в совершении разбоев

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области задержали подозреваемого в совершении разбоев

В Тульской области задержали подозреваемого в совершении разбоев

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Щекинском районе с заявлением обратилась сотрудница одного из пункта выдачи товаров. В вечернее время в помещение вошел неизвестный в состоянии алкогольного опьянения и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать деньги из кассы.

Женщина смогла сбежать из офиса и попросить помощи. Рядом оказались сотрудник правоохранительных органов, который смог задержать безработного 48-летнего мужчину, а также вызвал по телефону подмогу. Злоумышленник признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).