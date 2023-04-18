Туляк Иван Гирев завоевал серебро чемпионата России по плаванию Фото: материалы пресс-служб

С 16 по 21 апреля в Казани проходит чемпионат России по плаванию, в которых принимают участие сильнейшие пловцы страны, а также представители Беларуси, Казахстана, Южной Осетии, Нигерии, Сирии, Таджикистана. За медали борются более 650 спортсменов.

По информации министерства спорта по Тульской области, 16 апреля туляк Иван Гирев, являющийся студентом новомосковского «Училища олимпийского резерва», стал серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стилем.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, в бассейне «Арсенал» в Туле состоялось торжественное открытие первенства ЦФО по синхронному плаванию.