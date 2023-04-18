Житель Тульской области предстанет перед судом за попытку сбыта немаркированных табачных изделий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Установлено, что 16 сентября 2022 года 46-летний индивидуальный предприниматель приобрел 7,5 тысяч пачек немаркированной табачной продукции иностранного производства с целью их дальнейшей продажи в его торговом павильоне, где он оставил их на хранение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена и изъята незаконная табачная продукция общей стоимостью 843 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.