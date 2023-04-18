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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:27

Житель Тульской области предстанет перед судом за попытку сбыта немаркированных табачных изделий

Был обнаружен и изъят товар общей стоимостью 843 тысячи рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области предстанет перед судом за попытку сбыта немаркированных табачных изделий

Житель Тульской области предстанет перед судом за попытку сбыта немаркированных табачных изделий

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Установлено, что 16 сентября 2022 года 46-летний индивидуальный предприниматель приобрел 7,5 тысяч пачек немаркированной табачной продукции иностранного производства с целью их дальнейшей продажи в его торговом павильоне, где он оставил их на хранение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена и изъята незаконная табачная продукция общей стоимостью 843 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.