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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:54

В Тульской области выявлено 4 389 случаев заболевания гриппа и ОРВИ за прошедшую неделю

В Кимовском районе учебный процесс приостановлен в двух классах одной школы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области выявлено 4 389 случаев заболевания гриппа и ОРВИ за прошедшую неделю

В Тульской области выявлено 4 389 случаев заболевания гриппа и ОРВИ за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4 398 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 51% и ниже уровня предыдущей недели на 6%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога заболеваемость среди совокупного населения наблюдается наблюдается в одном муниципальном образовании - Каменском районе, а среди детей в возрасте до 14 лет - в городе Донской и Дубенском районе.

Также по результатам лабораторных исследований грипп В у 3 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в двух классах одной школы в Кимовском районе.