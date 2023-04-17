Двое жителей Тульской области предстанут перед судом за смертельное ДТП Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчина в возрасте 34 и 25 лет, проживающих в Узловой, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 21 июня 2021 года в районе на улице Космонавтов в Новомосковске водитель транспортного средства «Камаз» с прицепом при выполнении маневра не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki ZR 750, движущемуся по пересекаемой им автодороге.

При этом водитель мотоцикла не имел права на управление транспортным средством категории «А», двигался с повышенной скорость и перевозил пассажира без шлема. Также имел техническую возможность применить экстренное торможение и предотвратить столкновение, но не сделал этого.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка мотоцикла получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых скончалась на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.