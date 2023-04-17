В Чернском районе Тульской области микроавтобус сбил мотоциклиста без водительского удостоверения Фото: материалы пресс-служб

В Чернском района на 289-ом километре автодороги М-2 «Крым» вечером 16 апреля произошло ДТП. Там примерно в 21:40 столкнулись Ford Тransit и Yamasaki. По информации регионального УГИБДД, водитель мотоцикла находился без шлема и не имеет права управления транспортными средствами.

- 58-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущественное право движения мотоциклу Yamasaki, за рулем которого находился 43-летний мужчина, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.