Кому в Туле отключат газ 18 апреля
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
18 апреля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №10 и 11 в квартале Малые Гончары, №81 по улице Октябрьская, №36 по улице Промышленный проезд и №2а по улице Гарнизонный проезд в поселке Горелки.
Также с 12:00 до 18:00 - дом №73 по улице Кабакова.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.