Ушел из жизни Дмитрий Краснов - художественный руководитель Тульского драмтеатра Фото: соцсети

На 55-м году ушел из жизни художественный руководитель Тульского драмтеатра Дмитрий Краснов.

В 1993 году он окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных по специальности актер музыкального театра, а в 2003 - Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина по специальности режиссер драматического театра.

С 1997 году выступал в тульском академическом театре драмы, а с 2012 по 2013 год был главным режиссером. Также в 2018 году он стал художественным руководителем театра.

Дмитрий Краснов награжден медалью Тульской области "Трудовая доблесть III степени", имел грамоты и благодарственные письма правительства региона и губернатора. 5 января 2023 года Краснов отметил юбилей.