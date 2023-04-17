Туляк предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что 27-летний злоумышленник являлся организатором магазина по продаже наркотиков совместно с иными лица. Так, с апреля по июнь 2022 года они приготовили к сбыту 1 266 закладок с наркотическими средствами, которые хранили по месту жительства и в автомобиле.

Однако продать запрещенные вещества они смогли, так как их деятельность пресекли сотрудники ОКОН УМВД России по Туле. Из оборота изъято 870 грамм наркотиков.

С обвиняемый заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.