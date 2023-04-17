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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 13:08

Туляк предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Злоумышленника задержали сотрудники ОКОН УМВД России
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Туляк предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что 27-летний злоумышленник являлся организатором магазина по продаже наркотиков совместно с иными лица. Так, с апреля по июнь 2022 года они приготовили к сбыту 1 266 закладок с наркотическими средствами, которые хранили по месту жительства и в автомобиле.

Однако продать запрещенные вещества они смогли, так как их деятельность пресекли сотрудники ОКОН УМВД России по Туле. Из оборота изъято 870 грамм наркотиков.

С обвиняемый заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.