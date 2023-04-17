В ДТП в Веневском районе Тульской области пострадал десятилетний мальчик Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 171 километре автодороги М-4 «Дон» днем 14 апреля произошло ДТП. Там примерно в 16:30 столкнулись VOLVO FH TRUC и Land Rover Range Rover Velar. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- 50-летний мужчина, управляя транспортным средством VOLVO FH TRUCK с полуприцепом SCHMITZ SKO24/L-13.4, совершил попутное столкновение с автомобилем LAND ROVER, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир внедорожника. Мальчику оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.