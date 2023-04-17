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НовостиСпорт17 апреля 2023 11:42

Тульские спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по самбо

Подготовил ребят тренер Павел Проничев
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по самбо

Тульские спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по самбо

Фото: материалы пресс-служб

В Орле прошли Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет на призы РО ФСО "Юность России" проходили в г. Орле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В них приняли участие более 200 человек из Смоленской, Калужской, Московской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наша спортсменка Новикова Маргарита из спортивной школы" Металлург" завоевала 1 место в весовой категории 43 кг. Также 2 место в весовой категории 65 кг занял 2 место.

Так, Маргарита получила право представлять наш регион на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдет в июне в Кстове Нижегородской области.