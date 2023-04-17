Тульские спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по самбо Фото: материалы пресс-служб

В Орле прошли Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет на призы РО ФСО "Юность России" проходили в г. Орле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В них приняли участие более 200 человек из Смоленской, Калужской, Московской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наша спортсменка Новикова Маргарита из спортивной школы" Металлург" завоевала 1 место в весовой категории 43 кг. Также 2 место в весовой категории 65 кг занял 2 место.

Так, Маргарита получила право представлять наш регион на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдет в июне в Кстове Нижегородской области.