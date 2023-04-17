В Щекинском районе Тульской области грузовой автомобиль насмерть сбил 48-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на на 237 километре автодороги М-2 «Крым» ночью 14 апреля произошло ДТП. Там примерно в 00:40 грузовик сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 44-летний мужчина, управляя транспортным средством DAF FT XF 105 460, сбил 48-летнюю женщину, шла по проезжей части в одном направлении машиной без световозвращающих элементов на ней не было., - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте происшествия.