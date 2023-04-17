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НовостиОбщество17 апреля 2023 10:55

18 апреля в Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезд

Связано это с ремонтными работами по асфальтированию дорожного полотна
Михаил КОРЕНЮГИН
18 апреля в Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезд

18 апреля в Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области на одном из ж/д переездов ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Так, в связи с проведением плановых работ по асфальтированию дорожного полотна на 128 км перегона Ханино-Упа, расположенного на автоподъезде к деревне Головино Дубенского района, движение на переезде будет организовано в интервальном режиме по одной полосе.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок.