В ДТП в Богородицском районе Тульской области пострадали две несовершеннолетние девочки и женщина Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком района на 31-м километра автодороги «Быковка-Богородицк» днем 15 апреля произошло ДТП. Там примерно в 14:20 столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Renault Sandero.

Так, 65-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, столкнулся с попутным автомобилем Renault, за рулем которого находилась 60-летняя женщина. После внедорожник съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и две несовершеннолетние пассажирки Renault — девочки 2009 и 2018 года рождения. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.