Пятерых фанатов тульского «Арсенала» задержали в Ульяновске после матча с «Волгой» Фото: материалы пресс-служб

В Ульяновске задержали пятерых фанатов тульского «Арсенала» после матча с «Волгой». Об этом сообщает. Об этом сообщило местное издание «УлПравда».

Болельщиков доставили в отделении полиции за нарушение административного законодательства. Во время матча они запускали дымовые шашки и закрывали лица масками.

В их адрес составили административные протоколы, после чего отпустили.

Напомним, 15 апреля тульский «Арсенал» встретился с ульяновской «Волгой» в рамках 27-го тура Первой лиги — 2022/2023. Оружейники не смогли забить команде, располагающейся на последнем месте с турнирной таблице. Итог матча — 0:0.