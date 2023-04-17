Во время пожара на улице Металлургов в Туле эвакуировали шесть человек Фото: материалы пресс-служб

14 апреля, примерно в 23:02, в многоквартирном жилом на улице Металлургов в Туле произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

Так, на происшествие приехали 14 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут и эвакуировать шесть человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара обгорел матрас на площади 1 квадратный метр, а также закоптились стены и потолок в подъезде.