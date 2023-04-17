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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:54

С 17 апреля в Тульской области начала работу мотогруппа Госавтоинспекции

Они будут осуществлять повседневный контроль за дорожным движением
Михаил КОРЕНЮГИН
С 17 апреля в Тульской области начала работу мотогруппа Госавтоинспекции

С 17 апреля в Тульской области начала работу мотогруппа Госавтоинспекции

Фото: материалы пресс-служб

С 17 апреля в Тульской области к работе приступила мотогруппа ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле и отдельный специализированный взвод ГИБДД по региону. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Несмотря на то, что мотосезон официально еще не открыт, многие любители двухколесной техники уже передвигаются на мотоциклах. Так, сотрудники ДПС продолжат работу по предупреждению аварийности на автомототранспорте и будут осуществлять повседневный контроль за дорожным движением.

Работа мотогрупп эффективна в выявлении и пресечении нарушений ПДД. Благодаря маневренности мотоциклов они смогут быстро добраться на место ДТП.