С 17 апреля в Тульской области начала работу мотогруппа Госавтоинспекции Фото: материалы пресс-служб

С 17 апреля в Тульской области к работе приступила мотогруппа ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле и отдельный специализированный взвод ГИБДД по региону. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Несмотря на то, что мотосезон официально еще не открыт, многие любители двухколесной техники уже передвигаются на мотоциклах. Так, сотрудники ДПС продолжат работу по предупреждению аварийности на автомототранспорте и будут осуществлять повседневный контроль за дорожным движением.

Работа мотогрупп эффективна в выявлении и пресечении нарушений ПДД. Благодаря маневренности мотоциклов они смогут быстро добраться на место ДТП.