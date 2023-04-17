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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:31

17 апреля жители нескольких улиц Зареченского округа Тулы остались без водоснабжения

Это связано с аварийно-восстановительными работами
Михаил КОРЕНЮГИН
17 апреля жители нескольких улиц Зареченского округа Тулы остались без водоснабжения

17 апреля жители нескольких улиц Зареченского округа Тулы остались без водоснабжения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет в домах №126а по улице Дульная, №14 по улице Курская, №14 по улице Алексинское шоссе, а также в частном секторе на улицах М. Горького, Арсенальная и Дульная.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Арсенальная — улица Дульная.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.