17 апреля жители нескольких улиц Зареченского округа Тулы остались без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет в домах №126а по улице Дульная, №14 по улице Курская, №14 по улице Алексинское шоссе, а также в частном секторе на улицах М. Горького, Арсенальная и Дульная.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Арсенальная — улица Дульная.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.