В ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадал водитель мотоцикла Фото: соцсети

В Туле на Одоевском шоссе днем 16 апреля произошло ДТП. По предварительной информации, примерно в 16:00 неустановленный автомобиль подрезал мотоцикл Harley-Davidson. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, неизвестный водитель выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения мотоциклу Harley, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Водитель мотоцикла пытался уйти от столкновения и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель Harley. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Также проводятся розыскные мероприятия.