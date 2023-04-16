Житель Тульской области украл прокатный электрический самокат Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Ефремов Тульской области неизвестный совершил кражу прокатного электрического самоката с территории парка имени Бунина.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 50-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.