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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 11:00

Житель Тульской области украл прокатный электрический самокат

Преступника удалось задержать
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области украл прокатный электрический самокат

Житель Тульской области украл прокатный электрический самокат

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Ефремов Тульской области неизвестный совершил кражу прокатного электрического самоката с территории парка имени Бунина.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 50-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.