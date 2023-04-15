В Тульской области задержали подозреваемого в краже велосипеда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 39-летняя женщина. Из подъезда в многоквартирном доме украли её велосипед. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).