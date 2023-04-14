Житель Тульской области предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками).

По версии следствия, в декабре 2022 года 37-летний продавец табачного магазина на проспекте Ленина в Кимовске приобрел немаркированную и маркированную акцизными марками другой страны табачную продукцию, а после начал её продавать.

В ходе проведения оперативных мероприятий было изъято 950 пачек табачной продукции на сумму более 100 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.