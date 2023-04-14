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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 14:58

Житель Тульской области предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции

Следствием собрана достаточная доказательственная база
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции

Житель Тульской области предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками).

По версии следствия, в декабре 2022 года 37-летний продавец табачного магазина на проспекте Ленина в Кимовске приобрел немаркированную и маркированную акцизными марками другой страны табачную продукцию, а после начал её продавать.

В ходе проведения оперативных мероприятий было изъято 950 пачек табачной продукции на сумму более 100 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.