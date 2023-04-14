На Пасху в Туле ограничат движение всех видов транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 апреля, когда планируется массовый пассажиропоток к местам захоронений, на ряде улиц будут введены ограничения по движению транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на период проведения торжественной церковной службы во Всехсвятском кафедральном соборе с 20:00 15 апреля до 03:00 16 апреля запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, по ул. Тургеневской на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого, по ул. Пирогова на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого, по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого (запрещена только остановка и стоянка всех видов транспорта).

16 апреля с 00:00 до 16:30 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км). С 5:00 до 16:30 - ограничено движение для личного транспорта на этих же участках плюс с 8:00 до 15:00 по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.