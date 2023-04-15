15 апреля туляков ждет повышенное атмосферное давление и до +9 градусов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в +7 ...+9 градусов. Высока вероятность пасмурного неба, но осадков не ожидается.

Атмосферное давление значительно выше нормы - 757 мм рт. ст. и к вечеру будет подниматься. Ветер северо-восточный, до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 36%.

К ночи температура воздуха опуститься до 0 градусов при низкой вероятности выпадения осадков.