В Тульской области охотники ранили краснокнижную сову Фото: соцсети

В Тульской области горе-охотники подстрелили сову краснокнижную болотную сову. Об этом сообщили волонтеры-зоозащитники в социальных сетях.

Бедную птицу обнаружили в окрестностях села Дорофеево возле трассы и оперативно доставили нам. Неравнодушные люди подобрали её и отвезли в клинику.

Изначально было предположение, что птицу сбила машина. Но рентген показал дробь в верхней области груди. На правом крыле сломаны локтевая и лучевая кости, и оно болтается, а левое пострадало меньше.

Сове уже провели ампутацию крыла. На данный момент её жизни ничего не угрожает.