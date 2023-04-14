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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:31

В Тульской области охотники ранили краснокнижную сову

На правом крыле птицы сломаны локтевая и лучевая кости
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области охотники ранили краснокнижную сову

В Тульской области охотники ранили краснокнижную сову

Фото: соцсети

В Тульской области горе-охотники подстрелили сову краснокнижную болотную сову. Об этом сообщили волонтеры-зоозащитники в социальных сетях.

Бедную птицу обнаружили в окрестностях села Дорофеево возле трассы и оперативно доставили нам. Неравнодушные люди подобрали её и отвезли в клинику.

Изначально было предположение, что птицу сбила машина. Но рентген показал дробь в верхней области груди. На правом крыле сломаны локтевая и лучевая кости, и оно болтается, а левое пострадало меньше.

Сове уже провели ампутацию крыла. На данный момент её жизни ничего не угрожает.