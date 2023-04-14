Туляк украл у своего знакомого деньги с банковской карты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 30-летний мужчина. После совместного распития алкогольных напитков со знакомым, у него пропали деньги с банковской карты. Сумма ущерба составила 6 тысяч 326 рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 24-летний туляк, который после задержания признался в содеянном.

По предварительной информации, преступник воспользовался банковским приложением, установленным на смартфоне потерпевшего, и перевел себе денежные средства.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.