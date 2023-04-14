В Туле на улице Металлургов автомобиль Renault сбил 48-летнего мужчину Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Металлургов вечером 13 апреля произошло ДТП. Там примерно в 22:45 автомобиль Renault Megane сбил пешехода. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, 21-летний молодой человек, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.