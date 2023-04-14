В Туле газифицируют шесть улиц в Пролетарском округе Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском округе Тулы приступили к строительству распределительного газопровода протяженностью 10 км на улицах Бежковской, Газовой, Высокой, а также по 1-му, 2-му и 3-му Газовым проездам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для надежности газоснабжения потребителей газовики также установят новый газорегуляторный шкафной пункт.

По словам руководителя АО «Тулагоргаз», техническую возможность подключения к сетевому газу получат более 170 домовладений.

На данный момент от жителей города поступила 61 заявка на догазификацию. Все они уже переведены в договоры.