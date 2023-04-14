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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:09

В Туле газифицируют шесть улиц в Пролетарском округе

Техническую возможность подключения к сетевому газу получат более 170 домовладений
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле газифицируют шесть улиц в Пролетарском округе

В Туле газифицируют шесть улиц в Пролетарском округе

Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском округе Тулы приступили к строительству распределительного газопровода протяженностью 10 км на улицах Бежковской, Газовой, Высокой, а также по 1-му, 2-му и 3-му Газовым проездам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для надежности газоснабжения потребителей газовики также установят новый газорегуляторный шкафной пункт.

По словам руководителя АО «Тулагоргаз», техническую возможность подключения к сетевому газу получат более 170 домовладений.

На данный момент от жителей города поступила 61 заявка на догазификацию. Все они уже переведены в договоры.