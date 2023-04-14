Семь жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшие сутки в Тульской области мошенники смогли обмануть 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, все пострадавшие попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные банковские счета. В общей сложности было похищено 4 миллиона 908 тысяч 227 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.