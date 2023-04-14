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НовостиОбщество14 апреля 2023 12:16

Ушла из жизни Заслуженный врач РФ из Тульской области Тамара Бобылкова

Она отдала санитарной службе 41 год
Михаил КОРЕНЮГИН
Ушла из жизни Заслуженный врач РФ из Тульской области Тамара Бобылкова

Ушла из жизни Заслуженный врач РФ из Тульской области Тамара Бобылкова

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на 86-году ушла из жизни Заслуженный врач РФ Тамара Бобылкова. Об этом сообщает региональый Роспотребнадзора.

Она окончила Иркутский государственного медицинского института и отдала санитарной службе Тульской области 41 год.

Тамара Васильевна организовала массовую иммунизацию взрослого населения туляков против столбняка, изучала эпидемиологию иктерогеморрагического лептоспироза, природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), выявила новый тип очага ГЛПС на территории области. На её счету имеется более 30 печатных работ по природноочаговым инфекциям.

За свой труд Тамара Васильевна награждена значком «Отличнику здравоохранения», ей присвоено звание «Заслуженный врач РФ».