Житель Тулы предстанет перед судом за оскорбление религиозных чувств верующих Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Установлено, что с 26 августа по 10 ноября 2021 года 41-летний обвиняемый смонтировал два видеоролика, в котором оскорблялись религиозные чувства верующих. После он разместил видеоролики в интернете, доступ к которому является открытым для просмотра неограниченного числа лиц.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.