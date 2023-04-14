С 1 мая посетить тульские Кондуки можно будет только платно Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 мая въезд на территорию Кондуков в Тульской области стал платным. Размер оплаты будет зависеть от того, кто и на каком транспорте въезжает. Об этом сообщает администрация Узловского района.

Так, больше всего за въезд должны платить владельцы грузовиков, микроавтобусов, автобусов и пассажирской «ГАЗели» - 500 рублей. В 300 рублей обойдется проезд водителям внедорожников, кроссоверов, пикапов, минивенов, лимузинов.

Для легкового транспорта стоимость проезда составит 200 рублей, а на мототехнике - мопедах, мотоциклах, квадроциклах и мотовездеходах - можно въехать за 100 рублей.