Новое в законодательстве для граждан, проживающих и проживавших на территориях Донецкой Народной и Луганской Народной Республик, Запорожской и Херсонской областей

С 1 марта 2023 года вступил в законную силу Федеральный закон от 17 февраля 2023 г. № 18-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Определены особенности правового регулирования отношений в новых регионах России, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Речь идет о ветеранах, инвалидах, пострадавших от воздействия радиации вследствие чернобыльской катастрофы, Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда и др. Установлено, в частности, что если какие-то меры поддержки отсутствуют в российском законодательстве или их величина ниже выплачиваемых ранее, то они устанавливаются законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будут предоставляться в прежнем объеме.

Реализация права на получение мер социальной защиты (поддержки) осуществляется с 1 марта 2023 года в порядке, размерах и на условиях, которые предусмотрены российским законодательством, на основании документов, подтверждающих статус гражданина и право на получение таких мер.

Начиная с 1 января 2024 года на территориях новых регионов РФ будет осуществляться предоставление социальных услуг в рамках социального обслуживания в соответствии с законодательством РФ. До этого срока такие услуги будут предоставляться в соответствии с законодательством этих субъектов РФ.

Также установлен порядок действия документов в связи с установлением инвалидности, которые выданы до 1 марта 2023 года и срок действия которых истекает (истёк) или не установлен.

Постановление Правительства РФ от 24.03.2023 № 453 «Об особенностях осуществления медико-социальной экспертизы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию указанных республик и областей и образования в составе Российской Федерации новых субъектов (30 сентября 2022 г.), постоянно проживавших на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля 2022 г. по 29 сентября 2022 г. и выехавших в эти периоды за пределы указанных территорий в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, или постоянно проживавших на 1 марта 2023 г. на территориях указанных субъектов Российской Федерации, а также об особенностях осуществления медико-социальной экспертизы в период с 1 марта 2023 г. до 1 января 2026 г. в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

- особенности осуществления медико-социальной экспертизы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию указанных республик и областей и образования в составе Российской Федерации новых субъектов (30 сентября 2022 г.), постоянно проживавших на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля 2022 г. по 29 сентября 2022 г. и выехавших в эти периоды за пределы указанных территорий в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, или постоянно проживавших на 1 марта 2023 г. на территориях указанных субъектов Российской Федерации;

- особенности осуществления медико-социальной экспертизы в период с 1 марта 2023 г. до 1 января 2026 г. в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

С 1 марта 2023 года вступил в законную силу Федеральный закон от 17 февраля 2023 г. № 20-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» Документ направлен на интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство о соцзащите.

С 1 марта 2023 года выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на территориях новых регионов России будет осуществляться в порядке, размерах и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ.

Также определены особенности исчисления страхового стажа (в отдельных случаях - периодов работы) и среднего заработка, необходимых для определения размеров соответствующих видов пособий, страхового обеспечения.

Постановление Правительства РФ от 18.03.2023 № 416 «Об особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, проживающими или проживавшими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных территориях и выехавшими за пределы указанных территорий в другие субъекты Российской Федерации, а также особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, проживающими или проживавшими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных территориях, в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период с 1 марта 2023 г. до 1 января 2026 г.»

В соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

- особенности установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, проживающими или проживавшими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных территориях и выехавшими за пределы указанных территорий в другие субъекты Российской Федерации;

- особенности установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, проживающими или проживавшими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных территориях, в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период с 1 марта 2023 г. до 1 января 2026 г.