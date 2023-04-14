В Тульской области из-за сильного ветра произошла авария на электросетях Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Несколько жителей Тулы и области остались без электроснабжения из аварии на электросетях. Причиной отключения стал сильный ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду.

В данный момент в работе по восстановлению электроэнергии задействовано 12 бригад, в составе которых входит 25 человек и 15 единиц техники. Также развернут временный информационный Центр для работы с обращениями туляков.

Для энергоснабжения социально значимых объектов в распоряжении филиала находятся 47 резервных источников питания. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону: 8-800-220-0-220.