Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 8:13

В Тульской области из-за сильного ветра произошла авария на электросетях

На месте работают 12 бригад
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области из-за сильного ветра произошла авария на электросетях

В Тульской области из-за сильного ветра произошла авария на электросетях

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Несколько жителей Тулы и области остались без электроснабжения из аварии на электросетях. Причиной отключения стал сильный ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду.

В данный момент в работе по восстановлению электроэнергии задействовано 12 бригад, в составе которых входит 25 человек и 15 единиц техники. Также развернут временный информационный Центр для работы с обращениями туляков.

Для энергоснабжения социально значимых объектов в распоряжении филиала находятся 47 резервных источников питания. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону: 8-800-220-0-220.