Житель Тульской области проведет в тюрьме 8 лет и 6 месяцев за случайно убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Суворовском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что с 13:00 27 ноября до 18:00 29 ноября 2022 года 39-летний подсудимый распивал спиртные напитки в квартире со своим знакомым. В один момент, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 42-летнему потерпевшему удары руками в область живота. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии особо режима.