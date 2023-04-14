В Тульской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14, 15 и 16 апреля в Туле и области будет проходить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Одной из главных причин аварийных ситуаций на дорогах – медленная реакция водителей, которая напрямую зависит от физического состояния человека. Даже при употреблении незначительной дозы алкоголя скорость реакции снижается и не позволяет водителю адекватно оценивать дорожную обстановку.

Напоминаем, что водителям, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.