На трассе М-4 «Дон» в Тульской области увеличили разрешенную скорость движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На трассе М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области вернут «летний» скоростной режим. Речь идет об участке трассе с 170-го по 193-го километра. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Так, 15 апреля водители легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн смогут разгонятся до 110 км/ч вместо 90 км/ч. В ближайшее время на данном участке трассы будут установлены дорожные знаки с соответствующим ограничением скорости.

Напомним, с 1 апреля на участке трассы М-2 «Крым» от границы региона со стороны Московской области до примыкания к автодороге «Золотое кольцо» (108-177 км) в Тульской области максимальная скорость движения составит 110 км/ч.