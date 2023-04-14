Житель Тульской области пырнул ножом в живот соседа за замечание Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Алексине, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия).

Установлено, что 31 января 2023 года потерпевший возвращался домой со своей семьей и встретил на лестничной клетке соседа, который курил и распивал спиртные напитки. Мужчина сделал ему замечание, после чего 44-летний обвиняемый достал нож и нанес пострадавшем удар в область живот.

Супруга мужчины быстро вызвала скорую помощь и полицию. Злоумышленника задержали правоохранительные органы возле подъезда, а потерпевшего госпитализировали в больницу с полученным ранением. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.