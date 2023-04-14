На проспекте Ленина в Туле появилась новая дорожная разметка Фото: материалы пресс-служб

На пересечении улицы Советской и проспекта Ленина в Туле появилась новая дорожная разметка, которая отличается от стандартной разделением направления движения перехода и шириной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в 2023 году новую разметку нанесут еще на пешеходных переходах по улице Советской/Красноармейскому проспекту и улице Пролетарской/Демидовской Плотине.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города следить за её эффективностью.