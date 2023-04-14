«Ростелеком» обеспечил интернет-ресурсами Всероссийскую конференцию «РАДОР» в Туле

Организатором мероприятия выступила Российская Ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами («РАДОР») при поддержке правительства Тульской области. Специалисты «Ростелекома» организовали канал передачи данных со скоростью до 200 Мбит/с и развернули на площадке сеть Wi-Fi.

В работе конференции приняли участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного хозяйства, Федерального дорожного агентства (Росавтодор), профильных подрядных, научных и образовательных организаций, производителей оборудования. Участники обсудили деятельность региональных дорожных фондов, современные технологии проектирования, строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Ирина Телышева, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания неслучайно стала партнером Всероссийской конференции. Уже много лет мы принимаем активное участие в реализации программ Дорожного фонда, в том числе национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. “Ростелеком” обеспечивает строительство телеком-инфраструктуры и доступ к услугам связи, что повышает безопасность и комфорт на дорогах Тульской области. Только за 2022 год мы реализовали шесть масштабных проектов на объектах дорожного строительства в регионе».

Евгений Ташлыков, директор ГУ ТО «Тулаупрадор»:

«В Тульской области успешно реализуется нацпроект “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Новые трассы и магистрали помогают повысить доступность территорий, увеличить объем и скорость транзита грузов. Современная инфраструктура способствует мобильности населения, развитию внутреннего туризма. Компания “Ростелеком” — наш надежный партнер, который всегда находит оптимальные решения и на высоком профессиональном уровне выполняет все поставленные задачи в срок».