Четыре тульские дзюдоистки завоевали медали на межрегиональных соревнованиях Фото: материалы пресс-служб

В Орле с 10 по 12 апреля проходили и межрегиональные соревнования РО ФСО «Юность России» по дзюдо, посвященные памяти МСМК Дорохиной Карины. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, победительницей соревнований стала воспитанница «ОблСШОР по единоборствам» тулячка Воронина Анастасия в весовой категории 63 кг.

Помимо это, призерами стали еще три жительницы Тулы:

- Белоцерковская Елизавета в весовой категории 63+ кг;

- Ермакова Ольга в весовой категории 52 кг;

- Козел Лилия в весовой категории 63 кг.